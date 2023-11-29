الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام فعاليات مبادرة وطن يجمعنا تحت شعار "محبة.. سلام" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

اختتمت اليوم الأربعاء ٢٩ نوفمبر فعاليات مبادرة "وطن يجمعنا" في نسختها الأولى تحت شعار "محبة.. سلام" المرحلة الثانية بمحافظة المنيا ، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

 

بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، بمحافظة المنيا،خلال الفترة من ٢٦ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣، تضمنت فعاليات اليوم الرابع من المرحلة الثانية ، تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية مع الشباب ، أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات من القرى المستهدفة بالمحافظة ، تخلل اليوم تنفيذ لقاء توعوي بنادى السكة الحديد بالمنيا ، حضر اللقاء القيادات الشبابية من مراكز المنيا وسمالوط ومطاى ،  والذى حضره ٣٥٠ شاب وفتاه من القرى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور ابراهيم جمعه منسق المبادرة بالوزارة ، الدكتور أسامة رسلان استاذ اللغات بجامعة الأزهر الشريف ، الدكتور حمادة الشيخ  مشيخة الأزهر، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة، علاء الدين على مدير إدارة شباب المنيا،  عصام حسن وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور محمد مكى مشيخة الأزهر .

 

قدم المحاضرة الدكتور أسامة رسلان استاذ اللغات بجامعة الأزهر الشريف ، الدكتور حمادة شعبان أستاذ اللغة التركية بجامعة الأزهر ، بدأ اللقاء بالسلام الوطني ،ثم مقدمة عن المبادرة قدمها الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، والتعريف بالمبادرة قدمها الدكتور ابراهيم جمعه منسق المبادرة بالوزارة ، فالمحاضرات وكلمة بعض نماذج القيادات الشبابية السواعد المشاركين بالمبادرة ، واحد النماذج الملهمة بأحد القرى لأحد الطلائع ، تغطية إعلامية المركز الاعلامى عماد عبدالحليم .

 

تهدف المبادرة ، إلى تدريب الشباب على مواجهة الشائعات ، وإيصال المفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة ، والتي تضر الوطن ، بالإضافة ، إلى نشر التسامح وتعليم قيم التسامح والتعاون والتآلف بين جميع أطياف المجتمع.

 

 يذكر أن المبادرة ، تستهدف توعية 5000 شاب وفتاة من محافظة المنيا ، وخلال المرحلة الأولى تم تدريب 100  شاب وفتاة ، يمثلون 44 قرية من محافظة المنيا ، لتأهيلهم ليكونوا سفراء للمبادرة داخل محافظتهم ، ليتم الإستعانة بهم في نقل ما تعلموه من رسائل إيجابية بالقرى التي يعيشون فيها.

 

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا..

الجريدة الورقية