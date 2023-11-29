ختام فعاليات مبادرة وطن يجمعنا تحت شعار "محبة.. سلام" بالمنيا

اختتمت اليوم الأربعاء ٢٩ نوفمبر فعاليات مبادرة "وطن يجمعنا" في نسختها الأولى تحت شعار "محبة.. سلام" المرحلة الثانية بمحافظة المنيا ، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، بمحافظة المنيا،خلال الفترة من ٢٦ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣، تضمنت فعاليات اليوم الرابع من المرحلة الثانية ، تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية مع الشباب ، أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات من القرى المستهدفة بالمحافظة ، تخلل اليوم تنفيذ لقاء توعوي بنادى السكة الحديد بالمنيا ، حضر اللقاء القيادات الشبابية من مراكز المنيا وسمالوط ومطاى ، والذى حضره ٣٥٠ شاب وفتاه من القرى.

جاء ذلك بحضور الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور ابراهيم جمعه منسق المبادرة بالوزارة ، الدكتور أسامة رسلان استاذ اللغات بجامعة الأزهر الشريف ، الدكتور حمادة الشيخ مشيخة الأزهر، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة، علاء الدين على مدير إدارة شباب المنيا، عصام حسن وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور محمد مكى مشيخة الأزهر .

قدم المحاضرة الدكتور أسامة رسلان استاذ اللغات بجامعة الأزهر الشريف ، الدكتور حمادة شعبان أستاذ اللغة التركية بجامعة الأزهر ، بدأ اللقاء بالسلام الوطني ،ثم مقدمة عن المبادرة قدمها الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، والتعريف بالمبادرة قدمها الدكتور ابراهيم جمعه منسق المبادرة بالوزارة ، فالمحاضرات وكلمة بعض نماذج القيادات الشبابية السواعد المشاركين بالمبادرة ، واحد النماذج الملهمة بأحد القرى لأحد الطلائع ، تغطية إعلامية المركز الاعلامى عماد عبدالحليم .

تهدف المبادرة ، إلى تدريب الشباب على مواجهة الشائعات ، وإيصال المفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة ، والتي تضر الوطن ، بالإضافة ، إلى نشر التسامح وتعليم قيم التسامح والتعاون والتآلف بين جميع أطياف المجتمع.

يذكر أن المبادرة ، تستهدف توعية 5000 شاب وفتاة من محافظة المنيا ، وخلال المرحلة الأولى تم تدريب 100 شاب وفتاة ، يمثلون 44 قرية من محافظة المنيا ، لتأهيلهم ليكونوا سفراء للمبادرة داخل محافظتهم ، ليتم الإستعانة بهم في نقل ما تعلموه من رسائل إيجابية بالقرى التي يعيشون فيها.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا..