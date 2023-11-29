إطلاق سراح 10 إسرائيليين وروسيتين دفعة سادسة في تبادل الأسرى

يتوقع ان يتم اطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين والروس، مع تمديد الهدنة بقطاع غزة للمرة الثالثة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، على أن يطلق سراح عدد 10 أسرى إسرائيليين وروسيتين.

فقد أكد مصدر إسرائيلي أن دفعة سادسة من المحتجزين تضم 10 إسرائيليين وروسيتين، سيطلق سراحهم بوقت لاحق اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة ستطلق سراح عدد "من المحتجزين من ذوي الجنسية الروسية"، من خارج إطار اتفاق التبادل مع إسرائيل والذي كان قضى سابقا بإفراج الحركة عن عشرة من المحتجزين الإسرائيليين مقابل 3 أضعاف من الفلسطينيين.

"تقديرًا لبوتين"

كما أضاف بتغريدة في حسابه بمنصة "إكس": "حتى اليوم لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال في غزة، عدا روني كريفوي، الروسي الأصل، تقديرا من الحركة لمواقف الرئيس فلاديمير بوتين".

وتابع "اليوم سيتم الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديرا لمواقف الرئيس الروسي المشكورة".

وكان مصدر مطلع على مفاوضات تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، كشف سابقا أن حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة الفصائل الفلسطينية على تمديد الهدنة أربعة أيام"، حسب ما نقلت فرانس برس.

كما أضاف أن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".

أتى ذلك، بعدما أكدت عدة مصادر مطلعة على المناقشات التي تجريها منذ أيام كل من قطر ومصر وأميركا، والتي تلعب دور الوسطاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قرب التوصل إلى تمديد لوقف النار.

وتحتجر الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس، ما يقارب 240 إسرائيلياً من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلاً عن أجانب منذ الهجوم المباغت الذي شنته في السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما أفضى اتفاق الهدنة الذي أتى بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأميركية، حتى الآن إلى إطلاق سراح نحو 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 66 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عدد من الأجانب.