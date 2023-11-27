ارتفاع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 80.15 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 27-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 80.15 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.11 دولار للبرميل.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخسائر الأسبوعية الخامسة لها على التوالي في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو 0.04% لخام برنت و0.5% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وتضمنت أهم العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط الأتى:

1-إرجاء عقد الاجتماع الوزاري رقم 36 لمجموعة دول أوبك + إلى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بهدف إجراء المزيد من المناقشات حيال مستويات الإنتاج، وسط توقعات بعدم التوجه نحو زيادة تخفيضات إنتاج النفط الخام المقررة خلال عام 2024.

2-تزايد عمليات بيع العقود الآجلة، في ظل انخفاض علاوة المخاطر، على خلفية تراجع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتلاشي المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

3-ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 8.7 مليون برميل، في ظل زيادة صافي الواردات واستقرار الإنتاج عند مستوى قياسي يبلغ 13.2 مليون برميل يوميا .

4-ارتفاع مخزونات الجازولين في الولايات المتحدة، تزامناً مع انخفاض الطلب المحلي عليه إلى أدنى مستوى في نحو شهرين بلغ 8.5 مليون برميل يوميا.

5-انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في شهرين ونصف، بدعم من البيانات الاقتصادية التي أظهرت انخفاض مطالبات البطالة، وهو ما يجعل النفط أكبر تكلفة بالعملات الأخرى، ويؤثر سلباً على الطلب على النفط.

أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدث من انخفاض أسعار النفط وتضمنت الأتى ..

1-التوقعات الاقتصادية الإيجابية قريبة المدي للصين - أكبر مستورد عالمي للنفط الخام.

2-اغلاق خط انابيب تابع لشركة Main Pass Oil Gathering Co بسبب حدوث تسرب للنفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.