تشافي يحدد خطته بعد التأهل لدور خروج المغلوب الأوروبي

اتسمت تصريحات تشافي مدرب برشلونة بالعقلانية بعد الفوز على بورتو وعودته من جديد بعد غياب لدور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا

وقال تشافي لاعبونا أثبتوا أنهم يتمتعون بعقلية الفوز في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد عودته إلى مراحل خروج المغلوب في أرفع مسابقة للأندية في القارة للمرة الأولى في 3 مواسم.

وسجل جواو كانسيلو وجواو فيلكس هدفا في كل شوط ليقودا برشلونة للفوز 2-1 على ضيفه بورتو ليرفع متصدر المجموعة الثامنة رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات.

وسيكون التعادل مع أنتويرب، الذي ودع المنافسات بالفعل، في المباراة الأخيرة بالمجموعة كافيا ليحسم برشلونة الصدارة.

وقال تشافي: كنا بحاجة إلى هذا الانتصار بعد عامين، كان رد فعلنا جيدا وأظهرنا عقلية الفوز في عدة مناسبات، كانت هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وتعني الكثير للنادي.

وأضاف: هذا هو أول أهدافنا التي حققناها في دوري أبطال أوروبا، وعزز ثقتنا في أنفسنا خاصة ثقة اللاعبين.

يأتي الانتصار في أعقاب تعادل مخيب للآمال 1-1 مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني وهي نتيجة جعلت برشلونة يتراجع للمركز الرابع بفارق أربع نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد.

وقال المدرب الإسباني: ينتابنا شعور بالسعادة بعد أداء المهمة بشكل جيد، يحرز الفريق تقدما والسعادة لا تسعني، لا يمكنك أبدا حل جميع المشاكل في برشلونة لكنه يوم لتهنئة الفريق والنادي على التقدم.

أضاف: هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها بالطبع. علينا أن نتحلى بالتواضع، قمنا ببعض الأشياء بشكل جيد للغاية والبعض الآخر لم يكن كذلك.

وعبر عن أمله في أن يكون الفوز نقطة تحول.

ويستضيف برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد في الدوري، يوم الأحد المقبل.