تحرير 84 محضرا تموينيا  بأسواق المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت 84 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية .

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وصلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 84 مخالفة تموينية منها ، 70 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان – اختراق ماكينة مخبز)، و14مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية- سلع مجهولة المصدر).