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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري اليد

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، ليحافظ الفريق على صدارة البطولة بالعلامة الكاملة من الانتصارات.

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الأهلي يفوز على الشمس في دوري الطائرة

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، وجاءت قوية من جانب الفريقين، وشهدت أداءً مميزًا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم بنتيجة ٢٥-٢٤.

تميز لاعبو «رجال يد الأهلي» بالقوة والسرعة في النواحي الدفاعية والهجومية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة ١٣-١١، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بفضل التزام اللاعبين الخططي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، لتنتهي المباراة لصالح الفريق بنتيجة ٢٥-٢٤.

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