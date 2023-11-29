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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلى: تأثرنا بالطرد أمام بيراميدز وأسامة خليل يهاجمنا لأغراض شخصية

الإسماعيلي وبيراميدز
الإسماعيلي وبيراميدز

قال حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلى إن فريقه تأثر بالطرد الذى تعرض له الدراويش فى مباراة بيراميدز التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى وانتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدف.

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إصاف إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" تأثرنا بالطرد أمام بيراميدز  ونتمنى تحقيق النتيجة مع الأداء الجيد فى المباريات القادمة".

تابع:" الكرة توجد فيها كل شئ ولكن أنا مطمن على الإسماعيلى بسبب الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون رغم الخسارة أمام بيراميدز ".

وأكمل:" أزمة القيد حلها صعب جدا خصوصا أن مجلس الإدارة أتى على ديون صعبة جدا وبيحاولوا يحلوها بدخول استثمارات للنادى وأتمنى الفترة القادمة الوضع يتغير".

واستطرد:"أسامة خليل يهاجمنا دائما رغم عدم وجود قبول له فى الإسماعيلية وأتمنى مساندته للنادى أفضل من أن يكون له أغراض شخصية لأن النادى يحتاج إلى الدعم فى الفترة القادمة"

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