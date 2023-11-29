أبرز إطلالات نجمات الفن في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

لافتت إطلالات نجمات الفن عدسات الصحافة والإعلام خلال حضورهن حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بدورته العشرين ، الذي أقيم أمس الجمعة؛ لإطلالتهن الناعمة والجاذبة في آن واحد.

وأقيم الافتتاح بالتعاون مع متحف إيف سان لوران كعادته كل سنة، في قصر المؤتمرات في المدينة الحمراء التي احتضنت المهرجان منذ ولادته، لتكون المدينة في نفس الموعد على إيقاع بهجة السينما وأضوائها الساحرة التي تحتفي بنجوم العالم، الذي سيسلط من خلاله الضوء على 22 فيلماً يحمل رؤية جديدة لعالم السينما.



والأن نعرض لكم أبرز إطلالات نجمات عالميات شاركن ضمن لجنة تحكيم المهرجان، وهن: جيسيكا تشاستين وإيزابيل أوبير وتيلدا سوينتون، فضلاً عن إطلالات أخرى لنجمات عربيات ومغربيات في المهرجان الذي يستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

جيسيكا تشاستين

وتألقت جيسيكا تشاستين بإطلالة متوهجة على طريقتها الخاصة، حيث ارتدت ببلوزة وسروال رمادي ثلجي باستيل من الحرير اللامع المنسق مع كاب مطرز بالكامل بخيوط من اللؤلؤ والأحجار اللامعة، ويتميز بأكمامه الشفافة وبتطريزه المتقن، لتبدو مثل عارضة الأزياء.

وقد رفعت النجمة شعرها النحاسي على شكل تسريحة ذيل الحصان ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

إيزابيل أوبير

واحبت إيزابيل أوبير الاحتشام لتطل مثل الأميرات بفستان طويل فضفاض محتشم، صمم من قماش الحرير الترابي اللون المونوكروم بقصة واسعة مستقيمة، ويتسم بطابع إغريقي ولكن من دون حزام يحدّد الخصر كالعادة، وتوّجت النجمة الفرنسية إطلالتها الراقية بتسريحة متموجة ريترو زادته جمالاً وفضلت المكياج الناعم المتناغم مع بشرتها الشقراء ولون البينك في الشفاه.

تيلدا سوينتون

وأتسمت إطلالة تيلدا سوينتون بالأناقة والنعومة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام قصيرة ومطرز بالحجارة البراقة واللؤلؤ ويتسم ببلوزة بياقة محتشمة مع تنورة ميدي، وهو مصنوع من القماش المحبوك بقصة مستقيمة ضيقة، ويتميز بلونه الباستيل الذي ناسب بشرتها العاجية وتسريحتها البلاتينية القصيرة التي اشتهرت النجمة بها، ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت باللون الموف الغامق في الشفاه.



وكانت للمغرب لمسة مؤثرة في الافتتاح

فاطمة الزهراء الجوهري

واستطاعت الممثلة المغربية فاطمة الزهراء الجوهري أن تتألقت بالزي الرسمي للمغرب، حيث ارتدت قفطان تراثي باللون البرتقالي، صنع من الحرير الذي يتداخل معه حواف من الساتان بلون الفوشيا، وهو مطرز بخيوط من الذهب الأصفر، كما تزينت بأقراط شاندلييه من الذهب، برزت من خلال تسريحة شعرها القصيرة الراقية.

آمال الثمار

بدت إطلالة الممثلة المغربية آمال الثمار ساحرة؛ عبر اختيار الإنديغو الشفاف والمطرز بحواف ذهبية وبخرز ذهبي براق، واتسم القفطان التراثي الذي اختارته بأكمام طويلة وقصة مستقيمة زينته بالحزام المعدني الذي يحيط بخصرها، كما حملت حقيبة كلاتش ميتاليكية منمقة لتتوج إطلالتها.

سحر الصديقي

ولافتت سحر الصديقي الانتباه بإطلالتها الزاهية، فارتدت الفستان الميتاليكي الأزرق القاتم المطرز بالكامل ببايت براقة من اللون نفسه، واتسم الفستان بأكمام طويلة وياقة منخفضة درابيه جريئة وقصة طويلة ومستقيمة.

وتوجتها الممثلة بتسريحة متموجة الخصلات، فيما أرخت شعرها الطويل، كما تزينت بأقراط دائرية متوسطة الحجم وحملت الكلاتش الذهبي الفاتح.

الممثلة أسماء الخمليشي

اختارت الممثلة أسماء الخمليشي القفطان العصري على شكل فستان بأكمام نصفية، وهو منقط باللونين الأبيض والأسود مع تخاريم سوداء زينت حواف الثوب الطويل، والذي نسّقت معه حذاء البلاتفورم الشفاف المرصع بحبيبات الكريستال البراق، وحملت حقيبة براقة فضية.