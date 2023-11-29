الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل الاجتماع المقبل بمطرانية الأرثوذكس في صنبو وديروط

مطرانية الأقباط في
مطرانية الأقباط في صنبو وديروط

تنظم مطرانية صنبو وديروط، الإثنين المقبل، الاجتماع الروعى العام للأقباط الأرثوذكس بمناسبة فترة صوم الميلاد المجيد، ذلك بمقرها بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

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يتخلل الاجتماع المقرر إقامته برئاسة نيافة الأنبا برسوم مطران الإيبارشية، إلقاء العظة الروحية كما يشهد فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وفق  الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية متنوعة.

استهل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية فترة صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلاديا وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.

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