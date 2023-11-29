أمر قاضى المعارضات بالقليوبية، بتجديد حبس المتهم بسرقة مليون و700 الف جنيه من شركة نقل أموال بدائرة قسم شرطة ثان بنها، 15يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

تجديد حبس حارس آمن لسرقته مليون و700 الف جنيه من شركة نقل أموال ببنها

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فني بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر، والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلي بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة، ووجودهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركا السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشف عدم وجود الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعة داخل حقيبتين.

وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

شاب ينهي حياته شنقًا بطحانوب بشبين القناطر

كما أقدم شاب علي التخلص من حياته شنقًا، بقرية طحانوب بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام ، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق ، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفي.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمصرع س. ع 35 عامًا، مقيم قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين شنق المجني عليه لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.