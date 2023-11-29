صبحي: تواصل دائم مع شباب المصريين بالخارج ودمجهم مع أقرانهم بالداخل

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذي يضم ٣ آلاف شاب وفتاة الموجودين في مختلف دول العالم، في إطار متابعته المستمرة لمختلف الاتحادات النوعية والبالغ عددها 14 اتحاداً نوعياً.

وأكد وزير الشباب حرص الوزارة على التعامل والاهتمام بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة ودائما الوزارة داعمة لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج، وحريصة على إشراك شباب المصريين في الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب ويتم التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الهجرة في جميع الفعاليات التي تخص المصريين بالخارج.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على الدمج بين شبابنا في الخارج والداخل من خلال تسليط الضوء على النماذج المشرفة من شبابنا في الخارج كنماذج مشرفة ومثل أعلى للشباب داخل الوطن، وحث شباب المصريين بالخارج على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية، ودعم مشاركتهم في كافة الفعاليات والأنشطة التي تشارك فيها الدولة المصرية في الدول المقيمين بها بالخارج، والتواصل المباشر مع شباب الخبراء والعلماء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ونقلها لإحداث التنمية المطلوبة في مصر.

والتقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع أبناء الجالية المصرية بدولة كندا خلال زيارته إلى دولة كندا الاسبوع الماضى على هامش اجتماعاته ضمن مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات wada وخلال لقاءه تناول الوزير فى حوار مفتوح مع الشباب المصري المقيم بكندا مناقشة كافة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الرياضية ومتطلبات الشباب وتلبية تطلعاتهم فى المشاركة فى المنتخبات المصرية وغيرها من الموضوعات.

جدير بالذكر أن اتحاد الاتحادات النوعية والمنشأ بالقرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠، يضم في عضويته "14" اتحاداً نوعياً، وهي: اتحاد" الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، الاتحاد الرياضي للجامعات، اتحاد شباب عمال مصر، اتحاد مراكز شباب مصر، الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.



