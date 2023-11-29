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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد ونابولي..التشكيل المتوقع لموقعة دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ونابولي
ريال مدريد ونابولي

يلتقي ريال مدريد  مع نظيره نابولي مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويدير اللقاء الحكم الفرنسي فرانس ليتيكسير.

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ريال مدريد ونابولي..موعد المباراة في دوري أبطال أوروبا

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ريال مدريد يواجه صعوبات أمام نابولي بدوري الأبطال الليلة


وأنتصر ريال مدريد على نابولي في المباراة الأولى على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بثلاث أهداف لهدفين.

يأتي الملكي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة كاملة بـ 4 انتصارات فيما يأتي نابولي خلفه برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين، وتلقى خسارة وتعادل في آخر.

أنتصر ريال مدريد على نظيره سبورتنج براجا بثلاث أهداف نظيفة على ملعب الملكي ليعزز تصدره جدول ترتيب المجموعة.
 


تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة نابولي:

في حراسة المرمى: أندري لونين 
في الدفاع: دانيال كاربخال، أنطونيو رودريجير، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي
في خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، داني سيبايوس، جود بيلينجهام
في الهجوم: خوسيلو، رودريجو
 

تشكيل نابولي المتوقع لمباراة ريال مدريد:


في حراسة المرمى: أليكس ميريت 
في الدفاع: خوان خيسوس، ناتان، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو
في خط الوسط: زيلينسكي، لوبوتكا، فرانك أنجويسا 
في الهجوم: كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين، ماتيو بوليتانو
 

توقيت مباراة ريال مدريد ونابولي:


تبدأ مباراة ريال مدريد ونابولي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
 

القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ونابولي:


تبث مباراة ريال مدريد ونابولي بشكل حصري عبر قنوات بي أن سبورتس في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط على
Be In Sports 1   بشكل حصري عبر قنواتها.

 

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