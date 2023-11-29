ريال مدريد ونابولي..موعد المباراة في دوري أبطال أوروبا

يستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويدير اللقاء الحكم الفرنسي فرانس ليتيكسير.





وكان ريال مدريد انتصر على نابولي في المباراة الأولى على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بثلاث أهداف لهدفين.



ويعتلي الملكي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة كاملة بـ 4 انتصارات فيما يأتي نابولي خلفه برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين، وتلقى خسارة وتعادل في آخر.



وفاز ريال مدريد على نظيره سبورتنج براجا بثلاث أهداف نظيفة على ملعب الملكي ليعزز تصدره جدول ترتيب المجموعة.



موعد مباراة ريال مدريد ونابولي:



تبدأ مباراة ريال مدريد ونابولي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



وتنقل مباراة ريال مدريد ونابولي بشكل حصري عبر قنوات بي أن سبورتس Be In Sports 1 بشكل حصري عبر قنواتها.







