ريال مدريد يواجه صعوبات أمام نابولي بدوري الأبطال الليلة

يواجه اليوم " الأربعاء" ريال مدريد صعوبات في دوري أبطال أوروبا عند مواجهته مساء نابولي وسط الكثير من الإصابات.

مدرب الريال كارلو أنشيلوتي قال: إن فريقه أثبت أنه قوي بما يكفي للتعامل مع هذه التحديات.

وتضم قائمة المصابين في ريال مدريد أوريلين تشواميني وفينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا.

بينما تحوم شكوك حول مشاركة لوكا مودريتش بعد خروجه مصابا في الفوز 3-صفر على قادش "الأحد".

واعترف أنشيلوتي بالمشاكل التي يواجهها والغيابات، وهذا لايقلل من اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة اليوم حيث نملك فريقا قويا جدا.

كان من ضمن اللاعبين الذين تألقوا مؤخرا الحارس أندريه لونين إذ يغيب تيبو كورتوا لفترة طويلة كما غاب بديله كيبا أريزابالاجا عن آخر ثلاث مباريات بسبب الإصابة ويسعد أنشيلوتي وجود منافسة قوية في هذا المركز.

وقال المدرب: بالنسبة للحارس لونين لن يكون مباراة الأربعاء آخر مباراة له، وفي اليوم الذي يعود فيه كيبا، سيتنافس مع لونين، وهذا ما كسبه لونين بفضل أدائه الجيد جدا، المنافسة جيدة، لدينا حارسان على أعلى مستوى.

سجل جود بيلنجهام ثلاثة أهداف في مبارياته الثلاث بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليضيفها إلى 11 هدفا له في الدوري الإسباني خلال 12 مباراة وأشاد أنشيلوتي بلاعب بروسيا دورتموند السابق البالغ من العمر "20 عاما".

وقال المدرب الإيطالي: واجه الإنجليز أحيانا مشاكل في التأقلم مع كرة القدم الإسبانية، بلينجهام لاعب ناضج ورائع يتأقلم مع أي بلد في العالم.

وضمن فريق المدرب أنشيلوتي بالفعل التأهل إلى مراحل خروج المغلوب بعد أربعة انتصارات في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا ويحتاج فقط إلى نقطة واحدة الأربعاء أمام نابولي الذي خسر أمام ريال مدريد 2/3 في إيطاليا ليضمن صدارة المجموعة.

وقال أنشيلوتي: مباراة نابولي تتيح لنا إنهاء دور المجموعات الذي قمنا فيه بعمل جيد للغاية حتى الآن، مباراة الذهاب كانت متوازنة.

وأضاف : المباراة ستكون مماثلة، هجماتهم المرتدة خطيرة بوجود أوسيمن وكفاراتسخيليا.

ويملك ريال مدريد 12 نقطة في المجموعة الثالثة بفارق خمس نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

ويمكن للفريق الإيطالي أن يرافق ريال مدريد في دور الستة عشر إذا فاز في إسبانيا أو إذا حقق نتيجة مشابهة لمباراة براجا مع أونيون برلين.