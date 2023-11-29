تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

يلتقي بايرن ميونخ مع كوبنهاجن الدنماركي للمباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





وأنتهت المباراة الأولى التي كانت قد جمعت بين بايرن ميونخ وكوبنهاجن في الدنمارك لصالح الفريق البافاري بنتيجة هدفين لهدف في شهر أكتوبر الماضي.



ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 12 نقطة خلفه كوبنهاجن وصيفا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف مع جالطة سراي التركي فيما يتذيل مانشستر يونايتد الترتيب برصيد 3 نقاط.



كان بايرن ميونخ فاز في مباراته الماضية في دوري أبطال أوروبا، أمام جالطة سراي بنتيجة 2-1، وضمن الفريق البافاري تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة الأوروبية بشكل مبكر.





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة كوبنهاجن:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: ألفونسو ديفيز، مين جاي كيم، دايوت أوباميكانو، نصير مزراوي

في خط الوسط: ليون جوريتسكا، جوشوا كيميتش، توماس مولر

في الهجوم: كينجلسي كومان، هاري كين، لوريه ساني





تشكيل كوبنهاجن المتوقع لمباراة البايرن:



في حراسة المرمى: كاميل جرابارا

في الدفاع: إلياس جيليرت، دينيس فافرو، كيفين ديكس، بيتر أنكريسين

في الوسط: راسموس فالك جينسين، لوكاس ليراجير، ديوجو جونسالفيس

في الهجوم: فيكتور كلايسون، إلياس عاشوري، محمد اليونوسي



توقيت مباراة بايرن ميونخ و كوبنهاجن:



بدأت مباراة بايرن ميونخ و كوبنهاجن في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لـ مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن:

تنقل مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن عبر قنوات بي أن سبورتس BeIn Sports 3 HD بشكل حصري عبر قنواتها.

