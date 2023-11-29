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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انتر ميلان ضيفا ثقيلًا على بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا

انتر ميلان وبنفيكا
انتر ميلان وبنفيكا البرتغالي

يستضيف بنفيكا البرتغالى نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالى، في المباراة التى  تجمع بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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ونجح فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان في حجز بطاقة تأهله لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد تحقيق فوزا صعبا على حساب ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدف نظيف، بالجولة الرابعة من البطولة.

ويتواجد الانتر فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف، عن ريال سوسيداد، بينما يحتل ريد بول سالزبورج النمساوى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي بنفيكا في المركز الأخير بالترتيب بدون أى نقاط.

وحجز إنتر ميلان بطاقة التأهل لهذا الدور من البطولة بعد الفوز على بورتو بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بينما وصل بنفيكا لدور ربع النهائي بعد اقصائه كلوب بروج.

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