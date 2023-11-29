قبل طلاقهما.. أعمال جمعت بين يوسف الشريف وإنجي علاء| الإثارة والتشويق علامتهما

صدم الثنائي الفنان يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء خلال الساعات السابقة خبر انفصالهما، بعد زواج دام 14 عاما، وهما من الثنائي المميز الذي يحظى على حب من الجمهور وتميزا بهدوء علاقتهما، وعدم إظهار حياتهما الشخصية على السوشيال ميديا، كما حقق الثنائي نجاحًا واسعًا على الجانب المهني، فقدما العديد من الأعمال الدرامية الناجحة.

أعمال جمعت بين يوسف الشريف وطليقته إنجي علاء

مسلسل لعبة إبليس

مسلسل " لعبة إبليس "

تعاون الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء في أكثر من عمل درامي، كان بدايته في مسلسل "لعبة إبليس"، والذي عُرض عام 2015، فكان من بطولته وتأليف إنجي علاء، وشارك في العمل العديد من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، محمد رياض، تميم عبده، فريال يوسف، هبة مجدي، إيناس كامل، أميرة العايدي، صبري عبد المنعم، عمر السعيد، محمد فراج.

وتدور أحداث المسلسل حول، يموت عادل المهدي، رجل الاقتصاد والإعلام، ويتسلم نجله سليم إدارة كافة أعمال مؤسسته الإعلامية، ويورث سليم تركة ثقيلة من والده، أهمها أدهم، أخيه غير الشقيق من إحدى السيدات التي تزوجها والده سرًا، والذي تميز بمهاراته الخاصة واتحاده مع الشيطان لتحقيق أهدافه، لكن المحامي طلعت طمأنه بأن هذه السيدة أخذت حقها، وبحكم المحكمة ابنها ليس أخيه، فلا توجد أي مستندات تثبت ذلك، ويدور المسلسل في إطار تشويقي مختلف حاز على إعجاب المشاهدين.

مسلسل كوفيد 25

مسلسل " كوفيد 25 "

وكان العمل الثاني الذي جمع بين يوسف الشريف وإنجي علاء هو " كوفيد 25 " الذي عُرض عام 2021 ضمن السباق الرمضاني، وجسد فيه دور "ياسين المصري"، وشاركه في العمل: أيتن عامر، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عماد رشاد، عصام السقا، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، هاجر الشرنوبي، أمير صلاح، محمود غريب، محمد عادل، أحمد الشامي..، ويدور أحداث المسلسل عندما قام ياسين بتحذير العالم خلال بث مباشر من وباء جديد وسط تكذيب الجميع، بينما يبدأ المرض في الانتشار وتظهر أعراض الجنون على الحالات، ونتج عنه وفاة ابنه الذي أثر على نفسيته وقرر الابتعاد عن مجال الطب لاعتقاده بالفشل، إلا أنه عاد مرة آخرى لينقذ العالم من هذا الوباء.

مسلسل الراكون

مسلسل "الراكون"

بينما العمل الثالث والأخير قبل طلاقهما، هو مسلسل "الراكون"، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتدور أحداثة في سياق اجتماعي درامي تشويقي، يحمل الكثير من المعاني الإنسانية والمفاجآت في الشخصية التي يجسدها يوسف الشريف.