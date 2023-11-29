علي معلول يرحل عن الأهلي في الموسم المقبل (تفاصيل)

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن رحيل التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفوف الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وقال سيف زاهر، خلال برنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «بنسبة كبيرة علي معلول، لن يتواجد في النادي الأهلي في الموسم المقبل، اللاعب لديه عروض خارجية».

وأضاف: «علي معلول، يرى أنه قدم كل اللي عليه مع الأهلي، ويرغب في تأمين مستقبله خلال العامين المقبلين، رغم أنه يرحب بتجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين ولكن مسؤولي القلعة الحمراء يرغبون في التجديد لمدة موسم واحد، وهو ما رفضه اللاعب».

