المفوضية الأوروبية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لمُراعاة القانون الدولي

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، "إيريك مامر"، أنه لا يُمكن للمفوضية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، داعيًا تل أبيب رغم ذلك إلى "مراعاة القانون الدولي"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال مامر ردًا على الصحفيين الأوروبيين في بروكسل اليوم الخميس: "لا يمكن للمفوضية الأوروبية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، بما في ذلك وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن جميع سكان القطاع".

وذكر صحفي إيطالي في المؤتمر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتهمت روسيا في أكتوبر 2022 بتنفيذ ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، واصفة إياها بأنها "جرائم حرب".

وأعقب ذلك سؤال عما إذا كانت المفوضية الأوروبية مستعدة لاعتبار قطع المياه والكهرباء والوقود عن النساء والأطفال في غزة أنه "عمل إرهابي خالص".

ورد مامر قائلًا إن تصريح فون دير لاين تم الإدلاء به "في سياق محدد للغاية".

روسيا وفلسطين تبحثان آخر تطورات الوضع في غزة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوجدانوف"، في محادثة هاتفية مع وزيرالشؤون المدنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية "حسين الشيخ"، على ضرورة فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، "بحث بوجدانوف خلال مكالمة هاتفية مع مع وزيرالشؤون المدنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الوضع الكارثي في القطاع بالتفصيل، كما تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية (وقف فوري لإطلاق النار)، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى سكان القطاع وضرورة استئناف إمدادات المياه والكهرباء".

وندد البيان بالقصف العشوائي الذي يؤدي إلى مقتل المدنيين.

كما لفت البيان إلى أنه لا يمكن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة "دون حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي معروف".