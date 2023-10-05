الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المفوضية الأوروبية: النزاع الأوكراني استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أفادت قناة “القاهرة الأخبارية” بأن المفوضية الأوروبية، أعلنت أن النزاع في أوكرانيا والمساعدات المالية والعسكرية المقدمة لها، استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي.

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وذكرت المفوضية في بيان لها، أن كان النزاع في أوكرانيا والتضخم سببًا في استنفاد احتياطيات ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.

الاتحاد الأوروبي

وشددت المفوضية على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى المزيد من الأموال حتى يتمكن من إبداء الردود اللازمة على الأزمات.

رئيسة المفوضية الأوروبية

وفي وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية راجعت ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2027 ودعت الدول إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا وتنفيذ برامج الهجرة ومساعدة اللاجئين وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.

ومن هذا المبلغ، يقترح تقديم 50 مليار يورو على شكل منح وقروض على مدى السنوات الأربع المقبلة لمساعدة كييف ماليًا.

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