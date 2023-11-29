رئيس مياه القناة: مستعدون للانتخابات الرئاسية بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن الاستعداد الكامل للانتخابات الرئاسية القادمة ورفع حالة الطوارئ على مستوى إقليم محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من خلال انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات بالإضافة إلى مشاركة جميع العاملين في القطاعات والمناطق والمحطات والشبكات فى هذا الاستحقاق الدستورى، للتعبير عن آرائهم ورسم مستقبل مصر، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة الثلاثة "السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، والمرور على جميع المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، وتوفير الخطط البديلة في حالة حدوث اي طارئ، لضمان عدم تأثر العملية الانتخابية علي مدار ثلاثة أيام، وتأمين عملية وصول المياه بصفة مستمرة للجان الانتخابية، وعمل نوبتجيات للعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقته.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه تم وضع خطة وخريطة عمل لتأمين جميع اللجان الانتخابية بالمياه، وتشمل أيضًا العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم إجراء المتابعة مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة والتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء القطاعات والمناطق على جميع المحطات للتأكد من سلامة طلمبات المياه، بالإضافة إلى متابعة مديري الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من انتظام سير العمل، كما تم عمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أنه يتم عمل سلسلة ندوات توعية للعاملين بجميع القطاعات والمناطق والمحطات بمحافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عن أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري القادم والعملية الانتخابية الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.