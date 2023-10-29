رئيس مياه القناة يتفقد أعمال التشغيل والتدريب بمحطة المستقبل

تفقد اليوم الأحد، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، محطة مياه المستقبل بمدينة المستقبل بالاسماعيلية للاطمئنان على سير العمل داخل المحطة .



وشهدت الزيارة تفقد أعمال التجهيز لانشاء مركز التدريب الاقليمى لشركة محافظات القناة داخل محطة مياه المستقبل والذى تم تجهيز قاعاته ومعامل التدريب بأحدث التجهيزات التدريببية بهدف تنمية المهارات وأعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة بمجالات عمل الشركة المختلفة تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة .

وأوضح رئيس الشركة ان شركة محافظات القناة قد اتخذت خطوات واسعة نحو تهيئة البنية التحتية وأنشاء مركز تدريب متطور يتلاءم وسياسة وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو التحول الرقمى .



كما شهدت الزيارة متابعة اعمال التدريب لفريق السلامة والصحة المهنية على مستوى محافظات القناة بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية لرفع كفاءة ومهارات فرق العمل، وأشار رئيس الشركة ان البرنامج التدريبى يشمل كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور، سعيا لرفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية .

هذا وقد شملت الزيارة تفقد عنبر الطلمبات بالمحطة والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 34 الف م3/ يوم لخدمة مدينة المستقبل ومجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من المناطق طريق 36 الحربي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكد من كفاءة التشغيل والانتاج.

وحرص رئيس الشركة على تفقد الورشة الميكانيكية المركزية بمحطة مياه المستقبل والتى تم انشاءها بالجهود الذاتية لشركة محافظات القناة بهدف توفير الصيانة اللازمة لكافة الأعطال بالطلمبات والمركبات بمواقع العمل المختلفة على مستوى محافظات القناة الثلاثة.