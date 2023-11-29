موسكو: فرقاطة روسيا تقصف أهدافا أوكرانية بصواريخ كاليبر

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، شنت هجوما بأربعة صواريخ من طراز "كاليبر" المجنحة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" إحباط القوات الروسية لجميع محاولات قوات كييف اختراق دفاعاتها فى كوبيانسك وكراسني ليمان وخاركوف وزاباروجيا.. موضحة أن القوات قامت بالقضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني على كافة محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية دمرت آليات وأنظمة رادار ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "هاوتزر"، فيما دمر سلاح الجو الروسي مركزا للمسيرات الأوكرانية ومستودعا لوقود الطائرات.

في المقابل، أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية، بأن القوات الروسية قصفت خلال الساعات الماضية ثلاثة مجتمعات حدودية في منطقة سومي.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الإدارة القول:"تم تسجيل تسعة انفجارات، حيث قصف الروس مجتمعات مثل كراسنوبيليا ودروزبا وزنوب نوفهورودسكي.

وأشارت إلى أن الروس هاجموا مجتمع كراسنوبيليا بقذائف الهاون (خمسة انفجارات) بينما تعرض مجتمع دروجبا للقصف بالمدفعية الروسية (انفجارين) بالإضافة إلى ذلك، أسقط الروس قنبلتين على مجتمع زنوب-نوفهورودسكي.