الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 800 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت لأوكرانيا طائرتين ومروحية حربية إضافة إلى 61 مسيرة خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي الخسائر البشرية للعدو نحو 835 عسكريا.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الطيران الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك، بينما دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" قرب مدينة دنيبروبيتروفسك ومروحية من طراز "مي-8" في مقاطعة خاركوف، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكدت الوزارة صد 11 هجوما على محور كوبيانسك، وأشارت إلى خشارة الجيش الأوكراني هناك نحو 70 عسكريا و8 قطع من المعدات، بينها دبابة ومدفعان.

كما أعلنت عن صد 6 هجمات على محور كراسني ليمان، حيث تجاوزت خسائر أوكرانيا 235 فردا بين قتيل وجريح وضمت 6 قطع من العتاد.

وصدت القوات الروسية هجوم في منطقة بلدة كليشييفكا على محور دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 260 بين قتيل وجريح و14 قطعة من المعدات، بينها دبابة و7 مدافع، وفقًا لبيان وزارة الدفاع.

وأضاف البيان أن خسائر أوكرانيا بلغت نحو 190 عسكريا و5 قطع من المعدات، على محور جنوب دونيتسك، كما أكد صد هجومين أوكرانيين في منطقة قرية فيربوفويه على محور زابوروجيه والقضاء على حوالي عسكريا و12 قطعة من المعدات، بينها دبابتان و3 مدافع.

وأعلنت الوزارة القضاؤ على 40 جنديا لأوكرانيا على محور خيرسون، وتدمير 5 قطع من المعدات

واعترضت القوات الروسية قنبلة موجهة من طراز JDAM، وصاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلهما لشن هجمات على أهداف أرضية، بالإضافة إلى 10 صواريخ من نظام HIMARS.

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