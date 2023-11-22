الأوقاف تعلن موعد الاختبارات التحريرية لمسابقة أوائل كليات الأزهر

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء ومواعيد الاختبارات التحريرية المركزية لمسابقة أوائل الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر لإقامة شعائر بالمكافأة أو خطيب مكافأة بالتحسين ، أو خطيب بالتحسين مع إقامة شعائر، وذلك في مسجد النور بالعباسية حسب المواعيد المقررة بالجداول.

أكدت الوزارة، بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي ، وصورة من المؤهل الأصلي مع الاطلاع على الأصل ، وصورة شخصية حديثة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 27 ، 28 / 11 / 2023م ، وذلك من خلال الرابط التالي.

الأوقاف توضح تفاصيل مشروع صكوك الأضاحي والإطعام



قدمت وزارة الأوقاف تقريرًا مفصلًا عن مشروع صكوك الأضاحي بداية من انطلاقه في عام 2015 حتى يومنا هذا، مشتملًا على كافة المعلومات التي تخص ذلك المشروع القائم على التكافل الاجتماعي.

- أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف في عام 2015م.



- أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك إطعام الأوقاف في فبراير عام 2022م.



- استفاد من مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف حتى تاريخه أكثر من ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.



- حقق مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هذا العام أعلى عائد في تاريخه بإجمالي 291 مليون جنيه حتى تاريخه، بزيادة أكثر من 77 مليون جنيه عن العام الماضي.



- حقق مشروع صكوك الإطعام أفضل أداء يومي منذ إطلاقه، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك الإطعام 6766 صكًّا يوم الجمعة 17/ 11/ 2023م، بإجمالي نحو 2 مليون و 300 ألف جنيه، كما حقق أفضل أداء سنوي منذ إطلاقه ، حيث حقق هذا العام حتى تاريخه نحو 50 مليون جنيه .



- تم تقديم 50 طن من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهل غزة.



- كما تم تقديم 200 طن سلع غذائية - أيضًا - من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة، وجار دراسة تقديم المزيد من الدعم لهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الدولة.