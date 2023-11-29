20 منحة دراسية في برنامج بكلية الهندسة جامعة القاهرة

اعتمد مجلس جامعة القاهرة تقديم 20 منحة من الرسوم الدراسية في الدورة الأولى من برنامج الدراسات العليا بكلية الهندسة في الطاقة الحرارية الأرضية.

وهذا البرنامج ممول من برنامج الاتحاد الأوروبي + Erasmus في إطار التعاقد بين الجامعة والجهة المانحة "Erasmus".



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

قرارات مجلس جامعة القاهرة

أقر مجلس جامعة القاهرة، إجراء تعديلات لتطوير عدد من اللوائح، وهي اللائحة الدراسية لبرنامج الدكتوراه الأكاديمية في "الحوكمة ومكافحة الفساد" المشترك بين كلية الآداب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، واللائحة المالية والإدارية للبرنامج المُتكامل بنظام النقاط المُعتمدة بكلية طب قصر العيني، واللائحة المالية للبرنامج المُتميز في العلاج الطبيعي بنظام الساعات المُعتمدة بكلية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى اللائحة المالية بكلية الهندسة لبرنامجي الماجستير المزدوج في التصميم العمراني وإعادة إحياء المناطق التاريخية للمُدن، وماجستير هندسة المخاطر.

كما أقر مجلس جامعة القاهرة التعديلات الخاصة بكل من اللائحة الداخلية بإضافة مُقرر التفكير النقدي كجزء من الدرجات المُضافة للمجموع الكلي بكلية التربية للطفولة المُبكرة، ولائحة قسم الحشرات بكلية العلوم "بعد ضم شعبتي فسيولوجيا الحشرات والخلية، والكيمياء الحيوية والعلوم الجزيئية في الحشرات" لتُصبح ماجستير ودكتوراه فسيولوجيا الحشرات والعلوم الجزيئية، ولائحة الدبلوم المهني في التسويق الالكتروني بكلية الإعلام.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على اللائحة المالية للبرامج الخاصة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واللائحة الإدارية والمالية الخاصة بإنشاء مركز قصر العيني لدعم البحوث والابتكار بكلية طب قصر العيني، بالإضافة إلى إنشاء اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 2023 بكلية الزراعة، وإضافة مقررات اختيارية للائحة الدراسات العليا بكلية الهندسة، بالإضافة إلى اللائحة الدراسية بكلية العلاج الطبيعي لكل من برنامج الدبلومة المهنية في العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية "SPT" بنظام الساعات المُعتمدة، وبرنامج الدبلوم المهني في العلاج الطبيعي في العلاج الوظائفي "OT" بنظام الساعات المُعتمدة.

استعدادات امتحانات جامعة القاهرة

وناقش مجلس جامعة القاهرة الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأقر مجلس جامعة القاهرة الالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

ونبه مجلس جامعة القاهرة بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة.

وشدد مجلس جامعة القاهرة على إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

