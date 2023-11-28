24 يوما على فصل الشتاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأربعاء، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البداية الفعلية لفصل الشتاء يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر، ومن المقرر أن يستمر حتى الأربعاء 20 مارس 2024.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 23 الصغرى 16

السواحل الشمالية:- العظمى 23 الصغرى 15

جنوب سيناء:- العظمى 27 الصغرى 17

شمال الصعيد:- العظمى 24 الصغرى 12

جنوب الصعيد:- العظمى 28 الصغرى 15