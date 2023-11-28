الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.

إقرأ أيضًا..

txt

ميدو ينتقد عبد المنعم بسبب "ستوري" انستجرام

txt

ميدو: الشناوي حارس "وحش" ويستحق كل ما يطلبه في الأهلي


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة" 
وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأ ساذج، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبا على الفريق" 
وواصل: "لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز" 
واختتم: "سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز"

مواد متعلقة

مدرب الإسماعيلي: الحكم السبب الرئيسي في الخسارة أمام بيراميدز

بيراميدز يحول تأخره إلى فوز على الإسماعيلي بالدوري

الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز في الشوط الاول

باتشكيو يعلن قائمة بيراميدز لمباراة الإسماعيلي بالدوري

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

الإسماعيلي يسقط بالثلاثة أمام إنبي في دوري الجمهورية

الإسماعيلي يبدأ استعدادته لموقعة بيراميدز في الدوري

الإسماعيلي يفوز على المقاولون بثنائية إستعداداً لبيراميدز
الجريدة الورقية