ميدو: سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز
أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.
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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة"
وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأ ساذج، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبا على الفريق"
وواصل: "لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز"
واختتم: "سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز"