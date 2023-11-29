صحة المرأة الجامعي بأسيوط تنظم ورشة حول "مواصفات الايزو 9001 النظرية والتطبيق"

وحدة الجودة بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط تعمل على تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى. وفي هذا الإطار، تنظم الوحدة ورشة عمل هامة حول "مواصفات الايزو 9001 لسنة 2015 النظرية والتطبيق".

تهدف ورشة العمل التي تنظمها وحدة الجودة بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط إلى تعريف المشاركين بمفهوم الايزو 9001 ومراحلها وأهميتها في تحسين جودة الخدمات الصحية. كما ستقدم الورشة نظرة عامة على المواصفات الجديدة لعام 2015 وتفاصيلها وطرق تطبيقها على العمل اليومي في المستشفى وتطبيقاتها العملية في المجال الصحي

ستستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم 28 نوفمبر حتى يوم 30 نوفمبر الحالي. ستقام الورشة في قاعة المؤتمرات بالدور الأول بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط، وستستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً. ستتوفر فرصة للمشاركين للتفاعل مع منسق الورشة وطرح الأسئلة والمشاركة في المناقشات.

سيقوم منسق الورشة، حاتم محمود، بتقديم المحاضرات التعريفية النظرية في هذا المجال وأيضًا مشاركة التجارب العملية والحالات الاستثنائية في تطبيق معايير الايزو 9001. سيتاح أيضًا وقتًا للأسئلة والمناقشات لضمان فهم كامل للمشاركين وتبادل المعرفة والخبرات.

تعد مواصفات الايزو 9001 من أهم المعايير الدولية في إدارة الجودة وتحسينها. وبتطبيق هذه المعايير في مستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط، يمكن تحقيق رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى.

تتاح هذه الورشة لكل العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضين والإداريين وموظفي التمريض. يعد حضور هذه الورشة فرصة رائعة للمشاركين لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم وتطوير قدراتهم في مجال إدارة الجودة وتحقيق أهدافهم المؤسسية.

يجب على الراغبين في الاشتراك في ورشة العمل الاتصال بإدارة وحدة الجودة في مستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط مسبقًا لتأكيد حجز مقعدهم. التسجيل مجاني

يحظى هذا الحدث بدعم من عدة شخصيات مهمة بجامعة أسيوط ومستشفياتها، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبقيادة الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب في جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في أسيوط، وبإشراف الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في أسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد نصر، مدير عام مستشفى صحة المرأة الجامعي في أسيوط، وتحت إشراف هشام أبو طالب، نائب مدير عام مستشفى صحة المرأة الجامعي في أسيوط.