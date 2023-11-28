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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

طارق مجدي
طارق مجدي

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة  الزمالك ومودرن فيوتشر في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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معتمد جمال يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

ويدير مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر الحكم الدولي طارق مجدي  ويُعاونه كل من هاني خيري وأحمد لطفي، فيما سيتولى أحمد حمدي مهمة الحكم الرابع، يأتي عمرو الشناوي  حكمًا للفيديو ويعاونه سمير جمال.
 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره فيوتشر في السابعة من مساء غدًا الأربعاء، والتي يشهدها ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.                                      

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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