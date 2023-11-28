عاجل
د. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ويكشف محاور برنامجه الانتخابي (فيديو)
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معتمد جمال يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

الزمالك
الزمالك

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي تستعد لخوض مباراة مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الدوري العام المصري.

txt

شوط سلبي بين الأهلي وسموحة في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره فيوتشر في السابعة من مساء غدًا الأربعاء، والتي يشهدها ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.                                      

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

مواد متعلقة

ركلات الترجيح ترجح كفة بيراميدز على الأهلي بدوري الجمهورية

أرتيتا يعلن غياب لاعب اَرسنال عن مواجهة لانس بدوري الأبطال
الجريدة الورقية