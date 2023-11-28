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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على المقاولون العرب بهدفين في بطولة الجمهورية 2005

زمالك 2005
زمالك 2005

نجح فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون مقابل، في  المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين. 

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جاء هدفي الزمالك عن طريق كل من: عمار ياسر وأحمد خضري.

بينما شهد اللقاء تقديم لاعبي الزمالك مستوى مميز على مدار الشوطين، أثمر عن فوز الفريق بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 27 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

بينما تواجد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأحمد مجدي المدرب المساعد، لمتابعة المباراة ومشاهدة لاعبي فريق 2005 للوقوف على مستواهم، كما شهدت المباراة حضور أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب الشباب.

الجهاز الفني للزمالك مواليد 2005

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، و محمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد للعلاج الطبيعي، ومحمد سيد عاملاً للمهمات.

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