لميس الحديدي تطالب بتقديم مساعدات الشتاء والملابس لجنوب قطاع غزة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن جهود الوساطة المصرية القطرية نجحت في تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين بنفس شروط الهدنة من حيث استمرار الإفراج عن نفس العدد وهو إسرائيلي أمام ثلاثة فلسطينيين.

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON: "تمديد الهدنة الإنسانية كان بجهود مصرية قطرية بالتنسيق مع حماس وتشارك كاملا مع واشنطن لتمديد الهدنة وهو لم لم يكن فقط رغبة فلسطينية لالتقاط الأنفاس بل الأهم رغبة إسرائيلية لتخفيف الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية عبر مزيد من الإفراجات عن المحتجزين وكذا تخفيف الضغط عن واشنطن من قبل الرأي العام العالمي والداخل الأمريكي على إدارة بايدن".



وأوضحت الحديدي أن تمديد الهدنة ونجاح الجهود ربما يمهد الأرض لهدن إضافية بجهود مصرية قطرية لإدخال المزيد من المساعدات والوقود للقطاع وربما تكون بارقة أمل للمطالبة بوقف كامل لإطلاق النار بعد النماذج الناجحة للهدنة الإنسانية.

وأتمت: "الهدف من تمديد هذه الهدنة أن يصل بنا الأمر ربما لوقف كامل لإطلاق النار لتكون الهدنة نموذجا جيدا يبنى عليه لخطوات آخرة تصل لهذا الوقف الكامل".

وناشدت الجمعيات الإغاثية بتجهيز مزيد من المساعدات الإغاثية في فصل الشتاء مع زيادة برودة الطقس على نازحي جنوب القطاع في ضوء نجاح تجديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين.

وتابعت: "الجهود المصرية القطرية فرصة ندفع فيها لمزيد من المساعدات والوقود لداخل القطاع... الفلسطينيون يحتاجون لالتقاط الأنفاس مع وجود نحو 15 ألفا من الشهداء وسكان القطاع يحتاجون دفن هؤلاء الشهداء والبحث تحت الأنقاض عن شهداء أخرين".

وأردفت: “نطالب الجمعيات بتزويد سكان غزة في جنوب القطاع بمواد إغاثية مع دخول فصل الشتاء مع بداية شدة البرودة والرياح والأمطار قائلة: سكان الجنوب يحتاجون لملابس وأغطية”، وأتمت:" البرد أضاف ألم إلى الآلام أخرى داخل قطاع غزة يعاني منه سكان القطاع".