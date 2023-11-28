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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو ينتقد عبد المنعم بسبب "ستوري" انستجرام

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على "ستوري" محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قبل مواجهة سموحة في الدوري غدًا.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " ستوري "غريبة" من عبد المنعم، ولكن الموضوع له علاقة بالتقدير".

وتابع: توقيت "الأستوري" مش صح، وعبد المنعم لاعب هائل، ومدافع محترم، ولديه الإمكانيات التي تأهله للتواجد في منتخب مصر خلال الـ 6 أو 7 سنوات القادمة.

واختتم ميدو: "عبد المنعم بيقول لإدارة الأهلي "قدروني"، مكنش ينفع الكلام ده ينزل ليلة المباراة.

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