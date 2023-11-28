الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إبراهيم عيسى: التيار الإسلامي السياسي يقفون على رصيف كاره وكريه تجاه مصر

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التيار الإسلام السياسي والقومي العروبي الناصر وجهًا لعملة واحدة ويسيطران على العقل العربي الآن، والذي يقبل على تعظيم إيران والتصفيق لحماس ويدين النظام في مصر.

 

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،إلى أن التيار الإسلامي السياسي يقفون على رصيف كاره وكريه لا يريد لمصر إلا كل سوء وأذى وألم، مؤكدًا إسرائيل دولة غير أخلاقية وتسجن أطفال ونساء كما أن حماس تركت الشعب الفلسطيني في غزة يواجه الترسانة الإسرائيلية الوحشية.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المقاومة بالبذاءة مدرسة الإخوان التي تبيح السب وانتهاك الأعراض طالما للخصم، إذا كان غير مسلم، أو ليس من الجماعة، ولذلك يحلوا فيه الشتائم.

 

وأضاف  إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على فضائية القاهرة والناس، “عندما يكون الخصم ليس مسلمًا أو ليس من الجماعة، فحلال فيه السباب والتجريح”، معقبًا: بيطلعوا أحاديث موضوعة ولا تستقيم مع أي عقل، ولا يمكن أن تنطق بها شفاه النبي “صلى الله عليه وسلم”، ومستحيل أن ينطق ذو الخلق العظيم بهذه التعبيرات أو الكلمات. 

وأوضح إبراهيم عيسى، أن من يدمر غزة ويرتكب الجرائم ضد الفلسطينيين إسرائيل وليس اليهود، متابعًا: "فيه 15 مليون يهودي في العالم و6 ملايين يهودي في إسرائيل، ولا تخاصم اليهود ولا اليهودية، ولا تحاسب الناس على ديانتها ولكن سلوكياتهم ومواقفهم وإجراءاتهم".

مواد متعلقة

متخصص بالشأن الأمريكي: الجمعيات التابعة للاحتلال تسيطر على الإدارة الأمريكية

أستاذ بأكاديمية الشرطة: الانتخابات هذه المرة لها وضع خاص 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: حل الدولتين يستوجب دولة فلسطينية قوية وذات سيادة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة": الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير شعبنا بالتهجير

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة بدون حل للقضية الفلسطينية

عضو مجلس الشيوخ الفرنسي: يجب أن تحظر أوروبا أنشطة جماعة الإخوان

عضو الشيوخ الفرنسي: مستقبل إسرائيل على المحك الآن (فيديو)

متحدث الخارجية الأمريكية: لا نتواصل مباشرة مع حماس

الجريدة الورقية