إبراهيم عيسى: التيار الإسلامي السياسي يقفون على رصيف كاره وكريه تجاه مصر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التيار الإسلام السياسي والقومي العروبي الناصر وجهًا لعملة واحدة ويسيطران على العقل العربي الآن، والذي يقبل على تعظيم إيران والتصفيق لحماس ويدين النظام في مصر.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،إلى أن التيار الإسلامي السياسي يقفون على رصيف كاره وكريه لا يريد لمصر إلا كل سوء وأذى وألم، مؤكدًا إسرائيل دولة غير أخلاقية وتسجن أطفال ونساء كما أن حماس تركت الشعب الفلسطيني في غزة يواجه الترسانة الإسرائيلية الوحشية.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المقاومة بالبذاءة مدرسة الإخوان التي تبيح السب وانتهاك الأعراض طالما للخصم، إذا كان غير مسلم، أو ليس من الجماعة، ولذلك يحلوا فيه الشتائم.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على فضائية القاهرة والناس، “عندما يكون الخصم ليس مسلمًا أو ليس من الجماعة، فحلال فيه السباب والتجريح”، معقبًا: بيطلعوا أحاديث موضوعة ولا تستقيم مع أي عقل، ولا يمكن أن تنطق بها شفاه النبي “صلى الله عليه وسلم”، ومستحيل أن ينطق ذو الخلق العظيم بهذه التعبيرات أو الكلمات.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن من يدمر غزة ويرتكب الجرائم ضد الفلسطينيين إسرائيل وليس اليهود، متابعًا: "فيه 15 مليون يهودي في العالم و6 ملايين يهودي في إسرائيل، ولا تخاصم اليهود ولا اليهودية، ولا تحاسب الناس على ديانتها ولكن سلوكياتهم ومواقفهم وإجراءاتهم".