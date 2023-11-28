إبراهيم عيسى: حماس لم تقدم حلا للقضية الفلسطينية.. يعانون من المرض

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حركة حماس لم تقدم حلا للقضية الفلسطينية سوى الخطب الرنانة ولم تكسب مترا واحدًا من الأرضي المحتلة، موضحًا أن حماس يعانون من مرض شديد "فكرين نفسهم نابليون" ويقوموا بأذى القضية الفلسطينية والحق العربي.

إبراهيم عيسى يعلق على دور حماس

وأوضح أنه بعد هذا الدمار والتدمير هل هناك من يدعي أن ما حدث هو انتصار؟، مشددًا على أن هذا التدمير لا يعني انتصارًا، موضحًا أن حماس لا يهمه الشعب الفلسطيني فهي سبب الدمار الحالي في غزة، مؤكدًا أنه لابد أن نحرر أنفسنا من الأكاذيب لتحرير فلسطين.

أكد أن المستفيد من كل الدمار ومن كل المجازر الإسرائيلي في غزة حماس فقط، مؤكدًا أن ليس هناك أي أمارات لنصر قطاع غزة أو حركة حماس في الحروب.

الإعلامي إبراهيم عيسى ينتقد حركة حماس

وأوضح أن مشهد اليوم مررنا بها أكثر من مرة منذ 75 عامًا، مشددًا على أن كل التجارب السابقة والحوادث والمواجهات التي تمت مع إسرائيل والذي نتصور بها استخدام الحل العسكري ماعدا حرب أكتوبر لم تنتهي إلا بنتائج مأساوية على الشعب الفلسطيني، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى أن طريقة المواجهة بالحالة الحمساوية ومواجهة إسرائيل بالحرب انتهى في كل مرة بانتصار تل أبيب، مشددًا على أنه في كل مواجهة عسكريًا تنتصر إسرائيل ولم تخسر إلا في حرب 73، مؤكدًا أن إسرائيل تخرج من العمليات العسكرية مع العرب بانتصارات ومكاسب، مشددًا على أن خداع الذات هو أمر مخطط، موضحًا أن حماس في كل مرة تتحدث عن انتصار عظيم لكن هذا الانتصار ليس له نتائج، ولم تحرر شبرًا من أرض فلسطين.

ونوه الإعلامي إبراهيم عيسى، بأن اعتبار الهزيمة المرة والوجع الهائل وما جرى من عدوان إسرائيلي على غزة بأنه نصر وانتصار يعتبر أكبر عملية نصب على النفس، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلي على غزة مكسبًا لحماس، متابعًا: "مزيد من الأنفاق والسلاح والتمويل".