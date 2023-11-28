مضاد للفيروسات.. حضري عصير الأناناس بالنعناع الصحي

عصير الأناناس بالنعناع من العصائر الهامة لصحة جسمك، فيحتوي علي فيتامين C الذي يعزز مناعتك ويحميك من التعرض للفيروسات ونزلات البرد خاصًة في فصل الشتاء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات وأبرز فوائد الأناناس.





طريقة عمل عصير الأناناس بالنعناع

المقادير

- أناناس : 5 شرائح (طازج)

- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : كوب

- الماء : 2 كوب

طريقة التحضير

تُضاف 5 شرائح من الأناناس الطازج إلى وعاء الخلاط، مع ملعقين كبيرتين من النعناع الطازج، وملعقتين كبيرتين من السكّر.

يُضرب المكوّنان حتّى يتشكّل سائل، وبعد ذلك يتم إضافة كوب من مكعبات الثلج، وكوبان من الماء مع الاستمرار في الخلط حتّى الوصول إلى القوام المرغوب للـ"العصير".

صبّي العصير الطازج في الكأس المفضل لديك، ثم ضعي بعض مكعبات الثلج (حسب الرغبة)، وتمتعي بمذاق لذيذ وشهي.





فوائد تناول فاكهة الأناناس

يعزز جهاز المناعة ويحميك من نزلات البرد

إذا كنت تصارع نزلة برد، فقد يكون حصولك على الأناناس خيارا ممتازا، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض أن الأطفال الذين تناولوا الأناناس تكون لديهم عدوى فيروسية أو بكتيرية أقل مقارنة بغيرهم من الأطفال.

تقوية العظام

من أجل الحفاظ على عظام قوية يمكنك الاستفادة من الكالسيوم والمنغنيز المعدني في فاكهة الأناناس، حيث يحتوي كوب واحد من الأناناس على حوالي 76% من القيمة اليومية الموصى بها من المنغنيز، الذي يعمل علي تحسين كثافة العظام وعلاج هشاشة العظام.

يحسن الهضم

يمكنك فقط تناول بعض الأناناس أو شرب بعض عصير الأناناس لتخفيف آلام المعدة، البروميلين والألياف الغذائية وفيتامين C الموجودة في الأناناس وفيرة وتساعد في الهضم الصحي.



إدارة ارتفاع ضغط الدم

حاول أن تتذكر أن تبدأ في تناول الأناناس بشكل متكرر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لأن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومحتوى منخفض من الصوديوم ، مما قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ويجعلك تشعر بالاسترخاء بشكل متكرر،هذه هي أفضل طريقة طبيعية للتحكم في ضغط الدم.