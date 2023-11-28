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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ضياء رشوان: الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية تسير دون عوائق

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، إن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق، مُرجعًا ذلك إلى الجهود المصرية القطرية والمشاركة الأمريكية.

وأضاف "رشوان"،: "مصر كثفت جهودها مع سريان الهدنة الإنسانية في مرحلتها الأولى، التي انتهت أمس، وهو ما سيتواصل أثناء المرحلة الثانية".

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وذكر أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة حتى أمس، بلغ 2812 طنًا، كما بلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11427 طنًا، والمياه 8583 طنًا.

وأوضح أنه تم إدخال 1048 طنًا من الوقود حتى مساء أمس، ليصل بذلك إجمالي الشاحنات التي دخلت من معبر رفح لغزة 2263 شاحنة.

وأشار رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إلى أن بلاده استقبلت 566 مصابًا فلسطينيًا، بنحو 300 مرافق، و8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وأكد "رشوان" تسهيل مصر دخول 421 فلسطينيًا عالقًا إلى قطاع غزة، مُشددًا على استمرار الجهود المصرية في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جاء ذلك خلال بيانٍ له أوردته "القاهرة الإخبارية".

 

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