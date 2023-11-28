هنا الزاهد في ظهورها الأول بعد الطلاق بالحجاب

في أول ظهور لهنا الزاهد بعد اعلان طلاقها من الفنان أحمد فهمي شاركت الزاهد جمهورها صورة لها ومقطع فيديو، عبر حسابها الر سمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات الاشهرإنستجرام، وهي تؤدي مناسك العمرة، حيث علقت: "بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكدلي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق".

هنا الزاهد بالحجاب

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكانت قد أعلنت هنا من فترة قصيرة طلاقها رسميا عبر ستوري حسابها الرسمي بانستجرام قائلة :" الحمد الله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



ووفقا لما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من الطرفين لبعض الصحف ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

زواج هنا الزاهد وأحمد فهمي

جدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي تزوجا عام ٢٠١٩ في حفل زفاف أسطوري في أحد فنادق القاهرة الكبرى وأثار الحفل حينها جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .