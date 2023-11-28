جامعة أسيوط تستعد للمشاركة في مهرجان الابداع للموسم الثاني

تسعد إدارة الفنون قسم الفنون المسرحية والموسيقية بجامعة أسيوط أن تنظم فعاليات التدريب لمنتخب الانشاد الديني بالجامعة. يأتي ذلك استعدادًا للمشاركة في مهرجان الابداع للموسم الثاني عشر في المجالات الفنية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية في العام الجامعي 2024/2023.

تهدف فعاليات التدريب إلى تطوير مهارات الطلاب في فن الانشاد الديني وتعزيز قدراتهم الفنية. سيتلقى المشاركون تدريبًا شاملاً يشمل مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة مثل تحسين الصوت، التنفس السليم، ممارسة التأثير العاطفي في الغناء، وفهم النصوص وتصميم العروض المسرحية الدينية.

سيشرف على تدريب المنتخب فريق من المدربين المحترفين والخبراء في هذا المجال. سيقومون بتوجيه وإلهام الطلاب لتحقيق أقصى استفادة من التدريب وتطوير مهاراتهم الفنية والفردية.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مديحة حسنى درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وعز المنصورى، استشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، تم إعداد وتنفيذ هذا الحدث. وشارك في التنفيذ محمد جمعة، مدير إدارة الفنون بجامعة أسيوط، ورشا جلال، رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية بجامعة أسيوط، وطلعت بكرى، مدرب فريق الانشاد الديني بجامعة أسيوط.

من جانبها، تعتبر إدارة الفنون في جامعة أسيوط المشاركة في هذا المهرجان فرصة مهمة لتعزيز تفوق الجامعة في المجالات الفنية وتسليط الضوء على مواهب طلابها. إن إشراك المنتخب الديني في المهرجان سيسمح للطلاب بعرض مهاراتهم وابتكاراتهم أمام جمهور من الباحثين عن المواهب الواعدين.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الفرصة للمشاركة في هذا المهرجان تجربة قيمة للطلاب في بناء الثقة بالنفس وتطوير قدرات العمل الجماعي والتعامل مع الجمهور. فعاليات المهرجان ستكون فرصة رائعة للطلاب لاكتشاف إمكانياتهم والمنافسة وتبادل الخبرات مع الطلاب من الجامعات والمعاهد الأخرى.

باختصار، يعتبر مشاركة منتخب الانشاد الديني بجامعة أسيوط في مهرجان الابداع فرصة مثالية لتعزيز التفوق الفني وتطوير مهارات الطلاب. ستكون هذه التجربة قيمة لتحفيز الطلاب وإلهامهم لاستكشاف قدراتهم الفنية والإبداعية. نتطلع إلى رؤية تألق المنتخب الديني بجامعة أسيوط في المهرجان وتحقيقه النجاح والتميز في المجالات الفنية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات