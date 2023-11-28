رئيس اتحاد عمال مصر في ضيافة أيبيكو بالعاشر من رمضان

استقبل الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “أيبيكو” بمدينة العاشر من رمضان؛ الدكتور محمد جبران رئيس إتحاد عمال مصر، وبرفقته نائبيه عبد المنعم الجمل، وأشرف الدوكار، وبحضور أحمد عبد الرؤوف نائب رئيس الإتحاد بالشرقية ومسؤول الإتحاد بمدينة العاشر من رمضان، وأيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان.

وفي بداية اللقاء، اصطحب رئيس مجلس الإدارة؛ رئيس الإتحاد في جولة تفقدية لعدد من القطاعات الإنتاجية بالشركة، واجرى رئيس الإتحاد خلالها حوارا مفتوحا مع عدد من العاملين والعاملات بالشركة.

وأكد الدكتور محمد جبران، رئيس إتحاد عمال مصر: أن عمال مصر حائط صد منيع لا يمكن اختراقه في ظل الشائعات والتحديات التي نواجهها، مشيدا بدور المرأة المصرية العاملة في النهضة المعاصرة لمصرنا العزيزة.

وأشار إلى أنه لمس تفاهم وتجاوب كاملين من إدارة الشركة لكل طلبات العاملين، وفي ذات الوقت؛ أثنى على دور العاملين واعتزازهم بقيادتهم في الشركة.

وأعلن الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة أيبيكو للأدوية بمدينة العاشر من رمضان، دعمه وتأيده الكامل وكل العاملين في الشركة الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن العاملين بالشركة هم شركاء نجاح ورأسمال الشركة الحقيقى الذى لا يعو، مقدما الشكر لهم.

وأشار إلى اهتمام العاملين بالشركة في المجالات كافة، حتى نحافظ على المكانة التي وصلنا إليها من تمييز وريادة في مجال الدواء، وقال: ندرك تماما مكانة الشركة كركيزة إستراتيجية للدولة فى توفير الدواء المواطنين، وتعميق صناعة الدواء فى مصر، ونحرص على الوفاء بالتزاماتها فى هذا الإطار، وعلى المحاور كافة.

وأوضح عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر: أن الاتحاد يقدر الدور الوطنى الكبير للشركة، ويشيد بالعلاقة بين العاملين وإدارة الشركة وهى نموذج يجب أن يحتذى به.

ولفت أشرف الدوكار نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال محافظة الشرقية، إلى إنه يقدر ويفتخر ويتعز بشركة أيبيكو للأدوية إدارة وعمالًا؛ مشيرا إلى أن أبييكو هي معقل الصناعة فى مدينة العاشر من رمضان.

وذكر أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أن شركة أيبيكو للأدوية هي ركيزة هامة للصناعة فى مدينة العاشر من رمضان، وتدعم جميع الفاعليات الوطنية التى يتم تنفيذها على أرض المدينة الباسلة.

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