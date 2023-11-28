تفاصيل واقعة العثور على جثة عامل مقتولا داخل مسكنه

شهدت منطقة الجمالية بالقاهرة ،واقعة مؤسفة،إثر العثور على جثة عامل مقتول داخل شقته،وعليه آثار تعدي بجروح بالرأس ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وقال مصدر أمني إنه جاري تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير واف بإسباب الوفاة.



تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية ، من سيدة مفاده العثور على جثة طليقها متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة الجمالية ، أنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مصاب بجروح فى الرأس بعد التعدي عليه باله حادة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

عثر رجال المباحث بمنطقة الجمالية، على جثة شخص متوفى داخل شقته بدائرة القسم، الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.