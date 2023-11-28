6 خطوات تضمن طريقة التصويت الصحية في الانتخابات الرئاسية بالخارج

بالتزامن مع انطلاق فترة الصمت الدعائي غداً الأربعاء في تمام الثانية عشرة ظهراً بحسب التوقيت المحلي لكل دولة ولمدة يومين تسبق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام (الجمعة والسبت والأحد) الموافقين 1و2و3 ديسمبر المقبل، تنشر بوابة "الوفد" الإلكترونية، ضوابط وآليات عملية التصويت الصحيح بهدف تجنب إبطال الصوت الانتخابي، وذلك وفقا لما ورد في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وجاء الضوابط والآليات كالتالي:

1- يقوم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية.

2- إبراز إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

3- حول بطاقة الرقم القومى غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر

4- لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما

5- من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

6- حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل في نحو 13 ألف مقر لجنة فرعية وعامة بمختلف المحافظات، ويحق لنحو 67 مليون مواطن مقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.