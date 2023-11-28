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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تونس وموريتانيا تؤكدان ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية

نبيل عمّار
نبيل عمّار

 

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ونظيره الموريتاني محمد سالم مرزوق ،تطابق وجهات نظر البلدين حيال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية. 

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جاء ذلك وفق بيان صادرعن وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء خلال لقاء الوزيرين على هامش المشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، الذي تطرق إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. 

وأكد الجانبان على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جهوده في استرداد حقوقه المشروعة.

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