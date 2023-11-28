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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شباك خاص لتقديم الخدمات لذوى الهمم بكل مصلحة حكومية بكفرالشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

شدد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين ، على الادارات  التموينية للتنبيه بدورها، على كافة  المخابز  على مستوى المحافظة،  بضرورة عدم انتظار ذوى الهمم، في الطابور أمام المخابز وتسهيل حصولهم  على احتياجاتهم  من الخبز  بأولوية  أولى  على  أن يتم  متابعة  تنفيذ  ذلك من  قبل الادارات التموينية وكذا مديرية التموين  من خلال المرور  والاشراف اليومي .

لافتاً إلى تقدم مديرية التموين بعرض مقترح على اللجنة العليا للتموين  لإصدار قرارها بالزام المخابز المستجدة  في تصميمها بضرورة مراعاة توفير شباك خاص بذوى الهمم طبقاً للمواصفات التي تتلائم مع طبيعتهم وظروفهم الصحية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على  حماية حقوق الاشخاص  ذوى الهمم، وفى ضوء احكام القانون، وتسهيل  حصول  الأشخاص  من ذوى الهمم  على كافة الخدمات  المقدمة له  من الدولة  بكل سهولة  ويسر ومرعاه لظروفه الصحية والجسدية.

مكلفاً باتخاذ  اللازم نحو توفير شباك خاص لتقديم الخدمات  لذوى الهمم بكل  مصلحة حكومية خدمية  " أسوة بما تم في المركز التكنولوجى  لخدمة المواطنين بالمحافظة " وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الخاصة بهم بمنتهى السهولة واليسر.

الجريدة الورقية