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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

خطوات تحضير كاسات الشعيرية بالحليب والفستق

الشعيرية بالحليب
الشعيرية بالحليب

الشعيرية بالحليب من الحلويات المفضلة لدى الكثير في فصل الشتاء، فيمدك بالطاقة والدفء المطلوب، وفيما يلي تقدم لك طريقة تحضيرها.


 

طريقة عمل كاسات الشعيرية بالحليب

المقادير

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة 

- شعيرية : عبوة 

- القشطة : علبتين 

- حليب مكثف محلى : علبة 

- كريمة الخفق : ربع كوب 

- كريم كراميل : مغلفين 

- بسكويت الشاي السادة : 2 عبوة 

- حليب : 2 كوب (سائل) 

- فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين) 


طريقة التحضير

ضعي الزبدة في مقلاة على النار، ثم أضيفي الشعيرية وإبدأي بتحميص الشعيرية وبعد الانتهاء ضعيها في طبق جانبي.

في وعاء، ضعي القشطة، والحليب المكثف المحلى، وكريمة الخفق، والكريم كراميل، واخلطي المكونات معاً حتى تتجانس.

غمسي حبات البسكويت بالحليب وإبدأي بترتيب طبقات من البسكويت ثم من مزيج القشطة والشعيرية المحمصة لعمل عدة طبقات بأكواب التقديم.

ضعي أكواب حلى الشعيرية في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.

زيني بالفستق الحلبي.

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