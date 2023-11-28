الجمعة.. مؤتمر جماهيرى حاشد للدكتور عبدالسند يمامة فى القاهرة

رئيس الوفد: تمديد الهدنة فى غزة قرار صائب

يجب على المجتمع الدولى إعادة حساباته لإقرار إقامة الدولة الفلسطينية

مصر ستظل الشقيقة الكبرى التى تحمل الأعباء حفاظاً على الأمن القومى العربى

الجهود المصرية المبذولة تجاه الملف الفلسطينى يشهد لها الجميع

ثمَّن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح فى الانتخابات الرئاسية، قرار تمديد الهدنة الإنسانية فى غزة يومين آخرين بعد تنفيذها 4 أيام. وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن الهدنة تعطى الفرصة للمجتمع الدولى لإقرار حل جذرى للأزمة الفلسطينية الذى لن يتحقق إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يوينو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن تمديد الهدنة يفتح الباب أمام العالم لإعادة حساباته تجاه ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وجرائم حرب ضد الإنسانية، وما شهدته غزة من أحداث مؤسفة طالت المدنيين العزل والأطفال والمرضى فى ظل صمت مخزٍ من المجتمع الدولى.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن الجهود المصرية المبذولة تجاه الملف الفلسطينى يشهد لها الجميع، فمصر ستظل الشقيقة التى تتحمل عناء الجميع وتقف وتساند الكافة، حفاظاً على الأمن القومى العربى، رغم أى تحديات أو عراقيل، وستظل تثابر من أجل استكمال الهدنة الإنسانية فى غزة لإقرار السلام وضمان الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى.

وشدد الدكتور عبدالسند على أن مصر لم ولن تسمح بالمساس بحدودها أو التعرض لأمنها القومى تحت أى ظرف أو أية دعوة أو تحت أى مسمى وستقف بقوة لصد أى محاولات لفرض مخطط التهجير القسرى وإجلاء الشعب الفلسطينى من أراضيه فى الضفة الغربية وقطاع غزة إجباراً أو بالإبادة الجماعية التى شهدها الجميع، وستعمل على إفشال محاولات تصفية القضية، التى تنذر بكارثة توسع دائرة الصراع فى المنطقة، فلا سبيل سوى إقرار السلام والأمن والاستقرار، وضمان حقوق الشعب الفلسطينى.

ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن مصر بذلت جهوداً كبيرة فى الحفاظ على أرواح الأبرياء فى صفقة تبادل الأسرى بين أطراف النزاع، وعملت على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمساعدة أهالى غزة، واستقبلت المرضى والمصابين لعلاجهم، دعما منها للأشقاء فى القطاع.

وأعلن النائب عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، تنظيم مؤتمر جماهيرى وسياسى حاشد لدعم مرشح الوفد الرئاسى يوم الجمعة القادم فى الساعة الخامسة مساء بساحة مناسبات النائب عيد هيكل بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج فى القاهرة. يحضر المؤتمر القيادات السياسية والشعبية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ.