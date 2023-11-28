إسماعيلي ٢٠٠٥ يخسر من إنبي بدوري الجمهورية

خسر فريق الإسماعيلى مواليد ٢٠٠٥ من نظيره انبى بثلاثية مقابل هدف وحيد للاسماعيلى أحرزه اللاعب هانى بطرس ، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقه دورى بطولة الجمهورية للناشئين وبذلك يتوقف رصيد الاسماعيلى عند النقطه ١٥ من جدول المسابقة .

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بدأ الفريق بتشكيل مكون من

محمد محمود فى حراسة المرمى وعمر طارق و عبدالله حسن و أحمد عبدالفتاح و محمد عمرو فى خط الدفاع و أحمد صابر و هانى بطرس و محمد لطفى ( محمد سمير ) و حمادة عادل ( عبدالله هشام ) فى خط الوسط و عمر القط ( أنور عبدالسلام ) ويوسف حسين ( صلاح سالم ) فى خط الهجوم

جهاز فنى مكون من

أيمن خليل مدير فني

شريف عماره مدرب عام

صلاح حسن مدرب حراس المرمى

إبراهيم ابو المجد اخصائى علاج طبيعى

محمد نجيب إدارى الفريق