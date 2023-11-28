تنظيم اليوم العلمي الثاني لتأهيل مرضى الكلى بصحة سوهاج

نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير الإدارة والدكتور إسلام عز الدين والدكتور مينا اكرام نائبي مدير الإدارة اليوم العلمي الثاني لها والخاص بتأهيل مرضى الكلى تحت رعاية الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي والدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج والدكتور محمد إسماعيل ممثلا عن نقابة العلاج الطبيعي .





تناول المؤتمر كل ما هو جديد في مجال العلاج الطبيعي وخاصة برامج تأهيل مرضى الكلى وأهمية العلاج الطبيعي بالنسبة لهم كما تم خلال المؤتمر عرض عملي مفصل ومحاضرة هامة للدكتورة أماني محمد حسانين استشاري الكلى ومحاضرة للدكتور مينا مجدي أخصائي العلاج الطبيعي كما تم تناول دور التغذية العلاجية وناقشتها الدكتورة كريستين سمير يس وتطرقت إلى أهم النظم الغذائية لمرضي الكلي .





ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدي أهمية ممارسي العلاج الطبيعي في المنظومة الصحية منوهاً إلى أن العلاج الطبيعي أصبح تخصصا هاما لجميع المرضى سواء مرضى العظام أو الكلى ومرضى سوء التغذية وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة وأصبح من التخصصات الطبية الهامة والضرورية في المجال الطبي لافتاً إلى التطور الدائم و المستمر لهذا التخصص .





وفي ذات السياق كرم وكيل وزارة الصحة عدد من رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات وعدد من الحضور واهدا لهم دروع التميز والتفوق لجهودهم في خدمة المرضى.