ركلات الترجيح ترجح كفة بيراميدز على الأهلي بدوري الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ أمام نظيره بيراميدز بركلات الترجيح ٦ - ٧ ، بعد أن تعادلان بهدف لمثله في الوقت الأصلي ، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.



وبدأ عبد الله بستانجي بالتسجيل للأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، قبل أن يتعادل فريق بيراميدز خلال الشوط الثاني، وتنتهي اللقاء بالتعادل ويتجه لركلات الترجيح التي حسمها بيراميدز.

وخاض «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - محمود لبيب.

الوسط: أحمد وحيد - إبراهيم عادل - فارس خالد - محمد عبد الله - علي أديب.

الهجوم: محمد رأفت.

وبعد نتيجة مواجهة اليوم تمكن فريق الأهلي من رفع رصيده إلى ٢٢ نقطة، بعد من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

تشكيل الجهاز الفني للأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.